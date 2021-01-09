Сніг на півночі і дощі на сході: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 9 січні буде переважно сухою, але в деяких регіонах очікуються снігопади і мокрий сніг з дощем. Денна температура підніметься до +3.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Погода в регіонах

Сьогодні на заході, півдні та в центрі України переважно хмарно і без опадів. У західних регіонах вдень від -2 до +3, вночі від 0 до -7. На півдні вдень від -1 до +3, вночі від -1 до +1, на Кримському півострові вдень до +6.

У центральній частині вдень і вночі від -1 до +1. При цьому в Полтавській області можливий сніг, а в Запорізькій та Криму - мокрий сніг з дощем. На сході України прогнозують мокрий сніг з дощем, вдень від -2 до +2, вночі від -1 до +1.

У північних регіонах переважно сніг, вдень і вночі тут буде від -1 до +1.

Прогноз в Києві

У Києві та області хмарно, опадів не очікується. Вдень у столиці від -1 до +1, вночі від -1 до +1.

Нагадаємо, вчора у результаті негоди в Україні було знеструмлено 85 населених пунктів у шести областях.

Найбільше від снігопадів і сильних поривів вітру, які призвели до спрацьовування захисту ліній електропередач, постраждали Житомирська та Київська області. В інших регіонах знеструмило загалом 20 населених пунктів.