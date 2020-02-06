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Снег и похолодание в Киеве: водителей просят воздержаться от поездок на собственных авто

Новости » Общество     06.02.2020 - 16:40
Снег и похолодание в Киеве: водителей просят воздержаться от поездок на собственных авто
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве ожидается снег и гололедица на дорогах

Погода в Киеве к вечеру 6 февраля ухудшится, ожидается мокрый снег и понижение температуры воздуха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, с 15:30 и до 20:00, по данным синоптиков, в Киеве ожидается мокрый снег, первыми осадки встретят северо-западные окраины столицы.

"После осадков температура опустится до -3. Снег прогнозируют также и в пятницу. Призываем водителей по возможности воздержаться от поездок на частных авто, чтобы не мешать работе спецтехники и не создавать пробки на автодорогах столицы. На время осадков рекомендуется предоставить преимущество общественному транспорту для передвижения по городу", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что 7 февраля в Киеве ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах. Ночная температура в столице опустится до -8, днем - до -5.

Напомним, по сообщению синоптиков, в Украине на данный момент объявлен оранжевый уровень опасности - по стране ожидаются снегопады с сильным ветром и морозом.

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