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Сніг та похолодання у Києві: водіїв просять утриматися від поїздок на власних авто

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 16:40
Сніг та похолодання у Києві: водіїв просять утриматися від поїздок на власних авто
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві очікується сніг та ожеледиця на дорогах

Погода у Києві до вечора 6 лютого погіршиться, очікується мокрий сніг та зниження температури повітря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, з 15:30 і до 20:00, за даними синоптиків, у Києві очікується мокрий сніг, першими опади зустрінуть північно-західні околиці столиці.

"Після опадів температура опуститься до -3. Сніг прогнозують також і в п’ятницю. Закликаємо водіїв за можливості утриматися від поїздок на приватних авто, аби не заважати роботі спецтехніки та не спричиняти заторів на автошляхах столиці. На час опадів рекомендується надати перевагу громадському транспорту для пересування містом", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що 7 лютого в Києві очкується невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Нічна температура у столиці опуститься до -8, вдень - до -5.

Нагадаємо, за повідомленням синоптиків, в Україні наразі оголошено помаранчевий рівень небезпеки - по країні очікуються снігопади з сильним вітром і морозом.

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