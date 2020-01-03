Снег и похолодание до -10: синоптики дали прогноз на выходные

Погода в Украине на выходные, 4-7 января, обещает быть снежной, в некоторых областях ожидается мокрый снег с дождем, температура воздуха опуститься до -10.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 4 января

В субботу в западных областях ожидается мокрый снег с дождем, на остальной территории Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит -2 -4 градусов, а днем температура воздуха поднимется до +2 +4 градуса. В Одесской и Херсонской области ожидется потепление до +6 градусов.

Прогноз на 5 января

В воскресенье на западе и севере страны ожидается мокрый снег с дождем. На остальной территории осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью -1 +2 градусов. Днем температура воздуха составит -1 +2 градуса.

Прогноз на 6 января

В понедельник в южных и восточных областях ожидается мокрый снег. В Харьковской области прогнозируется снег, на остальной территории ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью составит - 5 +2 градуса. Днем температура воздуха составит - 4 +2 градуса.

Прогноз на 7 января

Во вторник на востоке страны ожидается снег, а остальной территории - облачно, без осадков. Температура воздуха на западе ночью опустится до -8 -10 градусов, в центральных областях -4 -6, на севере - 3 +1. Днем температура воздуха составит -3 -5 градусов на западе, на севере -1 +1, а в центральных областях -4 -6 градусов.

Напомним, 3 января в некоторых областях Украины ожидается снег и туман, в связи с чем водителей призывают быть осторожными на дорогах. В Днепропетровской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях покрытие на дорогах государственного значения будет мокрое.

Кроме того, в Украине объявили открытым снеголавинный сезон. Высокая вероятность схождения лавин наблюдается в западных областях.