Снег ночью, гололедица и до -11 мороза: прогноз погоды на завтра

В среду, 29 декабря, почти на всей территории Украины ночью ожидаются снегопады. Днем на дорогах гололедица, температура воздуха будет колебаться от -11 до +5 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Прогноз во всех областях

В ночь на 29 декабря снегопады ожидаются в центре, на севере и востоке страны. На остальной территории - без существенных осадков. Днем в Закарпатской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях пройдет снег с дождем.

Температура воздуха 29 декабря составит:

на западе ночью от -2 до -10, днем от -1 до -5;

на севере ночью от -8 до -11, днем от -4 до -6;

на востоке ночью от -7 до -9, днем от -1 до +1;

на юге ночью от -1 до -9, днем от -1 до +5;

в центре ночью от -7 до -9, днем от –2 до -5.

Фото: погода в Украине 29 декабря (meteo.gov.ua)

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на 29 декабря. На всей территории Украины ожидается северо-восточный ветер до 5-10 метров в секунду, ночью на левобережной части местами порывы до 15-20 метров в секунду. На дорогах гололедица. Уровень опасности - желтый.

Фото: в Украине 29 декабря на дорогах ожидается гололедица (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве ночью 29 декабря ожидается снег. Днем без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время составит от -7 до -9, в дневное - от -4 до -6 градусов.

Фото: погода в Киеве 29 декабря (meteo.gov.ua)