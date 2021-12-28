Снег ночью, гололедица и до -11 мороза: прогноз погоды на завтра
В среду, 29 декабря, почти на всей территории Украины ночью ожидаются снегопады. Днем на дорогах гололедица, температура воздуха будет колебаться от -11 до +5 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
В ночь на 29 декабря снегопады ожидаются в центре, на севере и востоке страны. На остальной территории - без существенных осадков. Днем в Закарпатской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях пройдет снег с дождем.
Температура воздуха 29 декабря составит:
- на западе ночью от -2 до -10, днем от -1 до -5;
- на севере ночью от -8 до -11, днем от -4 до -6;
- на востоке ночью от -7 до -9, днем от -1 до +1;
- на юге ночью от -1 до -9, днем от -1 до +5;
- в центре ночью от -7 до -9, днем от –2 до -5.
Фото: погода в Украине 29 декабря (meteo.gov.ua)
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на 29 декабря. На всей территории Украины ожидается северо-восточный ветер до 5-10 метров в секунду, ночью на левобережной части местами порывы до 15-20 метров в секунду. На дорогах гололедица. Уровень опасности - желтый.
Фото: в Украине 29 декабря на дорогах ожидается гололедица (meteo.gov.ua)
Прогноз в Киеве
В Киеве ночью 29 декабря ожидается снег. Днем без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время составит от -7 до -9, в дневное - от -4 до -6 градусов.
Фото: погода в Киеве 29 декабря (meteo.gov.ua)
Напомним, ранее синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь.
Отметим, 28 декабря в Украину зашел мощный циклон, спровоцировавший штормовой ветер, метель и снегопады. РБК-Украина собрало информацию о непогоде в ряде областей страны.