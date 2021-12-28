Сніг вночі, ожеледиця і до -11 морозу: прогноз погоди на завтра

У середу, 29 грудня, майже на всій території України вночі очікуються снігопади. Вдень на дорогах ожеледиця, температура повітря коливатиметься від -11 до +5 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Прогноз у всіх областях

У ніч на 29 грудня снігопади очікуються в центрі, на півночі і сході країни. На решті території - без істотних опадів. Вдень у Закарпатській, Харківській, Луганській та Донецькій областях пройде сніг з дощем.

Температура повітря 29 грудня становитиме:

на заході вночі від -2 до -10, вдень від -1 до -5;

на півночі вночі від -8 до -11, вдень від -4 до -6;

на сході вночі від -7 до -9, вдень від -1 до +1;

на півдні вночі від -1 до -9, вдень від -1 до +5;

у центрі вночі від -7 до -9, вдень від -2 до -5.

Фото: погода в Україні 29 грудня (meteo.gov.ua)

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на 29 грудня. На всій території України очікується північно-східний вітер до 5-10 метрів в секунду, вночі на лівобережній частині місцями пориви до 15-20 метрів в секунду. На дорогах ожеледиця. Рівень небезпеки - жовтий.

Фото: в Україні 29 грудня на дорогах очікується ожеледиця (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві вночі 29 грудня очікується сніг. Вдень без істотних опадів. Температура повітря в нічний час складе від -7 до -9, в денний - від -4 до -6 градусів.

Фото: погода в Києві 29 грудня (meteo.gov.ua)