Снег, метели и сильный ветер: погода в Киеве ухудшается

Во вторник, 9 февраля, в Киеве существенно ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют снегопад, метели и штормовой ветер.
Так, завтра, в столице ожидаются метели и гололед. Ночью прогнозируется значительный снег, а также сильный ветер с порывами до 15-20 метров на секунду.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
Во вторник днем также будет продолжаться незначительный снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный.
Температура ночью составит -9 -7 градусов. Днем температура воздуха поднимется до 2-4 градусов мороза.
Напомним, в Украине развернут почти 5 тысяч пунктов обогрева в регионах. В Киеве работают более 30 таких пунктов.
Отметим, власть Киева обратилась к автомобилистам с призывом оставить машины дома и воспользоваться общественным транспортом.
Кроме того, Украину с самого утра 8 февраля накрыли снегопады. Температура воздуха опустилась до -12, В Киевской области значительный снег, метели. На дорогах гололедица.