Сніг, хуртовини і сильний вітер: погода в Києві погіршується

У вівторок, 9 лютого, в Києві суттєво погіршаться погодні умови. Синоптики прогнозують снігопади, хуртовини і штормовий вітер.
Так, завтра, в столиці очікуються хуртовини та ожеледь. Вночі прогнозується значний сніг, а також сильний вітер з поривами до 15-20 метрів на секунду.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
У вівторок вдень також буде продовжуватися незначний сніг. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний.
Температура вночі становитиме -9 -7 градусів. Вдень температура повітря підніметься до 2-4 градусів морозу.
Нагадаємо, в Україні розгорнуто майже 5 тисяч пунктів обігріву в регіонах. У Києві працюють понад 30 таких пунктів.
Зазначимо, влада Києва звернулася до автомобілістів з закликом залишити машини будинку і скористатися громадським транспортом.
Крім того, Україну з самого ранку 8 лютого снігопади накрили. Температура повітря опустилася до -12, У Київській області значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця.