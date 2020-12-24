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Снег, гололед и шквальный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Четверг 24 декабря 2020 14:37
Снег, гололед и шквальный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В пятницу, 25 декабря, в Украине ожидается снег, гололед и шквальный ветер. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, завтра в восточной и северо-восточной части страны будет наблюдаться значительный снег, налипание мокрого снега, а на дорогах гололед. Кроме того, там ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, 24 декабря на всей территории Украины, кроме восточных регионов, ожидаются осадки. Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +9 градусов, однако ночью на востоке ударят морозы.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях выпало от 2 до 8 см снега.

Кроме того, в Киеве сегодня утром был дождь, возможен гололед. Также киевлян предупредили о тумане.

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