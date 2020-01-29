Снег, дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Сегодня погода в Украине ухудшится, температура воздуха опустится до 0 и пойдут снег с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды во всех областях

В западных областях сегодня дожди со снегом, днем 0+2 и ночью так же. На севере и в центральных областях такая же погода.

В восточных областях сегодня тоже дожди со снегом. Днем +2+4, а ночью 0+2. На юге страны только дожди, днем +5+7, а ночью 0+2.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дожди со снегом. Днем 0+2 и так же ночью.

Напомним, вчера в центре некоторых западных и восточных областях страны был туман, Закарпатской, Николаевской и Херсонской областях местами небольшой дождь. Средняя температура воздуха была -3+2 востоке и западе страны 0-2.

Как сообщали синоптики, погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, будут наблюдаться дожди со снегом, которые будет сопровождать сильный ветер.