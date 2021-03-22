Снег с дождем и начало потепления: прогноз погоды на неделю

Погода в Украине 22-26 марта ожидается с ночными заморозками и снегом. Потеплеет только в западной части страны к концу недели.

Прогноз погоды на 22 марта

Осадки ожидаются в большей части западной Украины и в Крыму. Дожди с мокрым снегом пройдут в Киеве, Сумской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франсковской, Черновицкой, Закарпатской областях. В Одессе и в Крыму пройдет дождь. В остальных регионах будет ясно. Температура воздуха днем будет колебаться от 4 до 7 градусов тепла.

Прогноз погоды на 23 марта

Дожди с мокрым снегом пройдут в восточных и южных регионах - в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской области. В Киеве, Чернигове, в Суммах, Харькове, Полтаве, Днепре, Черкассах, Виннице, Черновцах, Житомире, в Ивано-Франковске и во Львове пройдет снег. В Крыму ожидается дождь. Ночью в западной части страны могут быть морозы до -5, в остальной части - до -1. Днем потеплеет до 5-6 градусов по всей Украине, в Закарпатской области - до 6-8 градусов со знаком плюс.

Прогноз погоды на 24 марта

Осадки ожидаются в восточных и южных регионах страны. В Харькове, Полтаве, Днепре, Запорожье, в Черкассах, Кропивницком, Одессе, Николаеве, Херсоне пройдет снег. Снег с дождем ожидается Луганской, Донецкой области и на Крымском полуострове. В остальной части страны, включая Киев, осадков не будет. Ночные морозы от -3 до -5 градусов возможны в западной и северной части страны. Днем воздух прогреется до 5-6 градусов тепла, а в Закарпатской области будет теплее всего - 6-8 градусов тепла.

Прогноз погоды на 25 марта

Осадки ожидаются только в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской области и в Крыму. В этих регионах пройдет снег с дождем, а в остальной части Украины будет ясно. Ночные морозы до -3...-5 сохраняться на Западе и Севере, в остальной части - до -1. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 3-7 градусов. При этом в западной Украине и в Киеве воздух может прогреться до 7-9 тепла.

Прогноз погоды на 26 марта

В пятницу осадков не будет, ясная погода сохраниться по всей территории Украины. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до -1, но в Черновцах и Ивано-Франковске могут быть морозы до -3 градусов. Температура воздуха днем - от 5 до 8 градусов тепла. Теплее всего будет в Закарпатской, Львовской, Волынской области - до 11 градусов тепла.