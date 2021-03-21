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Снег и заморозки: синоптик дала прогноз на начало недели

Новина українською → Воскресенье 21 марта 2021 20:29
Снег и заморозки: синоптик дала прогноз на начало недели Погода в Украине 22 марта (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Погода в Украине в понедельник, 22 марта, будет с осадками и заморозками в ночное время. Максимальная температура ожидается в центральных регионах, где отметки у термометров достигнут +9 градусов. При этом в течение дня в большинстве областей за исключением востока ожидаются мокрый снег или дождь.

Такой прогноз на начало недели опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Понедельник принесет в Украину влагу прохладную погоду. Мокрый снег или дождь ожидаются в западных, северных областях, в большинстве центральных, а также на юге Одесской области и Крыма. На остальной территории Украины - без существенных осадков. Карта 1", - передает Диденко.

Снег и заморозки: синоптик дала прогноз на начало недели

Погода в Украине 22 марта (карта: facebook.com/tala.didenko)

Также по данным метеоролога, температура по стране будет колебаться в пределах +2… +6 градусов, местами доходить до +9 градусов.

"Температура воздуха будет оставаться низкой - днем около +2… +6 градусов тепла, на юге, на востоке и местами в Центре до +9 градусов. А ночью в большинстве областей Украины еще и будет подмораживать", - отмечает эксперт.

В Киеве завтра, 22 марта, по данным специалиста ожидается периодически мокрый снег. Температура в течение дня не поднимется выше +3… +5 градусов.

Также Диденко прикрепила прогноз на 28 марта. Через неделю в Украине ожидается существенное потепление.

"Вторая карта прогноза температуры воздуха - аж на воскресенье, на 28 марта, еще все может измениться. Но так хотелось показать именно этот, предварительный, прогноз, когда можно будет хотя бы один слой одежды снять под надоевшим пуховиком)) А пока - греемся", - добавила синоптик.

Снег и заморозки: синоптик дала прогноз на начало недели

Погода в Украине 28 марта (карта: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы публиковали прогноз погод на период с 22 по 25 марта. На следующей неделе погода в Украине вновь ухудшится после потепления на выходных.

До этого мы писали о том, что синоптики сообщили о потеплении в конце марта.

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