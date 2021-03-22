Сніг з дощем і початок потепління: прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні 22-26 березня очікується з нічними заморозками і снігом. Потеплішає тільки в західній частині країни до кінця тижня.

Прогноз погоди на 22 березня

Опади очікуються в більшій частині західної України і в Криму. Дощі з мокрим снігом пройдуть у Києві, Сумській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській областях. В Одесі та в Криму пройде дощ. В інших регіонах буде ясно. Температура повітря вдень коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла.

Прогноз погоди на 23 березня

Дощі з мокрим снігом пройдуть у східних і південних регіонах - в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській і Одеській області. У Києві, Чернігові, Сумах, Харкові, Полтаві, Дніпропетровську, Черкасах, Вінниці, Чернівцях, Житомирі, Івано-Франківську та у Львові пройде сніг. У Криму очікується дощ. Вночі у західній частині країни можуть бути морози до -5, в іншій частині - до -1. Вдень потеплішає до 5-6 градусів по всій Україні, у Закарпатській області - до 6-8 градусів зі знаком плюс.

Прогноз погоди на 24 березня

Опади очікуються у східних і південних регіонах країни. У Харкові, Полтаві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Черкасах, Кропивницькому, Одесі, Миколаєві, Херсоні пройде сніг. Сніг з дощем очікується Луганській, Донецькій області та на Кримському півострові. В решті частини країни, включаючи Київ, опадів не буде. Нічні морози від -3 до -5 градусів можливі у західній та північній частині країни. Вдень повітря прогріється до 5-6 градусів тепла, а в Закарпатській області буде найтепліше - 6-8 градусів тепла.

Прогноз погоди на 25 березня

Опади очікуються тільки в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській області та в Криму. У цих регіонах пройде сніг з дощем, а в іншій частині України буде ясно. Нічні морози до -3...-5 зберігатися на Заході та Півночі, в іншій частині - до -1. Вдень температура повітря буде коливатися в межах 3-7 градусів. При цьому в західній Україні та в Києві повітря може прогрітися до 7-9 тепла.

Прогноз погоди на 26 березня

У п'ятницю опадів не буде, ясна погода збережеться по всій території України. Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до -1, але в Чернівцях та Івано-Франківську можуть бути морози до -3 градусів. Температура повітря вдень - від 5 до 8 градусів тепла. Найтепліше буде в Закарпатській, Львівській, Волинській області - до 11 градусів тепла.