Снег с дождем и морозы до -12: прогноз погоды на завтра

Прогноз во всех областях

Завтра в западных регионах ночью ожидается мокрый снег, а днем - с дождем. В центре и на севере снег выпадет в ночное время. На остальной территории - без существенных осадков.

В западных областях синоптики прогнозируют ветер с запада, его скорость составит 7-12 метров в секунду с порывами до 20 м/с. В Карпатах - порывы до 25 м/с. На остальной территории страны ожидается юго-западный ветер 5-10 м/с.

Температура воздуха 27 января:

на западе днем от -1 до +2, ночью от -3 до -5;

на севере днем от -1 до -3, ночью от -7 до -12;

на востоке днем от -4 до -6, ночью от -10 до -12;

на юге днем от 0 до -2, ночью от -3 до -5;

в центре днем от -1 до -3, ночью от -5 до -8.

Фото: погода в Украине 27 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

Завтра в Киеве ночью осадки не ожидаются. Днем возможен мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время составит от -5 до -7, днем - от -1 до +1 градуса.

Фото: погода в Киеве 27 января (meteo.gov.ua)