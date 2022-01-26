Сніг з дощем і морози до -12: прогноз погоди на завтра

У четвер, 27 січня, в західних і північних областях очікується мокрий сніг і дощ. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -12 до + 2 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра в західних регіонах вночі очікується мокрий сніг, а вдень - з дощем. У центрі і на півночі сніг випаде в нічний час. На решті території - без істотних опадів.
У західних областях синоптики прогнозують вітер із заходу, його швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду з поривами до 20 м/с. У Карпатах – пориви до 25 м/с. На решті території країни очікується південно-західний вітер 5-10 м/с.
Температура повітря 27 січня:
Фото: погода в Україні 27 січня (meteo.gov.ua)
Завтра в Києві вночі опади не очікуються. Вдень можливий мокрий сніг. Вітер південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час складе від -5 до -7, вдень - від -1 до +1 градуса.
Фото: погода в Києві 27 січня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, 25 січня в Україні скасували авіарейси до Туреччини через сильний снігопад, який викликав збої в роботі турецьких аеропортів.
Зазначимо, через негоду в Туреччині в аеропорту Стамбула застрягли громадяни України, МЗС надає їм допомогу.