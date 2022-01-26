Сніг з дощем і морози до -12: прогноз погоди на завтра

Прогноз у всіх областях

Завтра в західних регіонах вночі очікується мокрий сніг, а вдень - з дощем. У центрі і на півночі сніг випаде в нічний час. На решті території - без істотних опадів.

У західних областях синоптики прогнозують вітер із заходу, його швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду з поривами до 20 м/с. У Карпатах – пориви до 25 м/с. На решті території країни очікується південно-західний вітер 5-10 м/с.

Температура повітря 27 січня:

на заході вдень від -1 до +2, вночі від -3 до -5;

на півночі вдень від -1 до -3, вночі від -7 до -12;

на сході вдень від -4 до -6, вночі від -10 до -12;

на півдні вдень від 0 до -2, вночі від -3 до -5;

у центрі вдень від -1 до -3, вночі від -5 до -8.

Фото: погода в Україні 27 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Завтра в Києві вночі опади не очікуються. Вдень можливий мокрий сніг. Вітер південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час складе від -5 до -7, вдень - від -1 до +1 градуса.

Фото: погода в Києві 27 січня (meteo.gov.ua)