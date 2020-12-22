Снег, дождь и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 22 декабря, в западных областях Украины ожидаются дожди, а на востоке и юге будет идти снег. Температура воздуха днем будет колебаться от -5 до +5 градусов, однако ночью в некоторых регионах столбики термометров опустятся до -10.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня дожди накроют Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Волынскую области. В Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму будет идти снег. Во всех остальных регионах будет наблюдаться переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +5, а ночью она будет от -3 до +1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от -4 до +2, а ночью от -9 до -1.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от -5 до +2, а ночью она будет в пределах -10 +1.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет без осадков. Температура воздуха днем ожидается от -3 до +1, а ночью от -5 до -1.

Напомним, в Украине в течение недели ожидаются осадки в виде дождей и снега. К середине недели прогнозируют потепление, ближе к концу - снова похолодание.

Также РБК-Украина писало, что в новогоднюю ночь 2021 года в Украине ожидается типичная для последних лет погода. По предварительному прогнозу, морозов не будет, возможны небольшие осадки.