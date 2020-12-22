Сніг, дощ та заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 22 грудня, у західних областях України очікуються дощі, а на сході та півдні буде йти сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від -5 до +5 градусів, однак вночі у деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -10.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні дощі вкриють Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Волинську області. У Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму буде йти сніг. У всіх інших регіонах спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від 0 до +5, а вночі вона буде від -3 до +1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від -4 до +2, а вночі від -9 до -1.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від -5 до +2, а вночі вона буде в межах -10 +1.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде без опадів. Температура повітря вдень очікується від -3 до +1, а вночі від -5 до -1.

Нагадаємо, в Україні протягом тижня очікуються опади у вигляді дощів та снігу. До середини тижня прогнозують потепління, ближче до кінця - знову похолодання.

Також РБК-Україна писало, що у новорічну ніч 2021 року в Україні очікується типова для останніх років погода. За попереднім прогнозом, морозів не буде, можливі невеликі опади.