Снег в 9 областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

В субботу, 21 ноября, в северных, центральных и восточных областях будет идти снег. В некоторых регионах температура воздуха днем опустится ниже нуля, а ночью будут заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет идти снег. На всей остальной территории Украины будет пасмурно, однако без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет в пределах 0 +6 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут от -4 до 0 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха будет колебаться от +1 до +4, а ночью от -3 до +1 градуса.

В южных и восточных областях температура воздуха днем составит от -2 до +5, а ночью столбики термометров покажут от -5 до +5 тепла.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо и без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +4, а ночью от -2 до +2.

Напомним, в Украине на выходных ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололеде.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода до конца ноября. В последние дни ноября в Украине будет дождливо, а кое-где пройдет мокрый снег.