Сніг у 9 областях та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

У суботу, 21 листопада, у північних, центральних та східних областях буде йти сніг. В деяких регіонах температура повітря вдень опуститься нижче нуля, а вночі будуть заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Луганській та Донецькій областях буде йти сніг. На всій іншій території України буде похмуро, однак без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде в межах 0 +6 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть від -4 до 0 градусів.

У центральних та північних областях температура повітря буде коливатись від +1 до +4, а вночі від -3 до +1 градуса.

У південних та східних областях температура повітря вдень становитиме від -2 до +5, а вночі стовпчики термометрів покажуть від -5 до +5 тепла.

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо та без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +4, а вночі від -2 до +2.

Нагадаємо, в Україні на вихідних очікується погіршення погоди. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода до кінця листопада. В останні дні листопада в Україні буде дощити, а подекуди пройде мокрий сніг.