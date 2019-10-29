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В СНБО заявили о поддержке разведения сил жителями Петровского

Новости » Политика    29.10.2019 - 16:13
В СНБО заявили о поддержке разведения сил жителями Петровского
Фото: Сергей Сивохо (facebook.com/sivokho)

Разведение сил в Петровском будет следующим этапом

Жители Петровского Донецкой области поддерживают разведение сил на данном участке, которое должно состояться после Золотого. Об этом в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе заявил советник главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо, передает hromadske.

По его словам, местные жители поддерживают разведение сил в Петровском.

"Мы вчера были в Петровском. Постоянно отовсюду мы слышали одно - люди хотят разведения войск, люди хотят мира. Это люди, которые живут там, они не приехали туда", - отметил Сивохо.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал сроки разведения сил в Петровском. По его словам, разведение на данном участке начнется спустя семь дней режима тишины.

"Сейчас нет…к сожалению, обстрелы были… Если мы в Золотом разведем сегодня-завтра-послезавтра, мы сможем перейти к Петровскому, когда наступит седьмой день … и вопрос Петровского будет закрыт", - отметил Пристайко.

Отметим, сегодня в 12:00 началось разведение сил в Золотом Луганской области. Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на эти новости.

ОБСЕ подтвердила начало разведения сил в Золотом
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