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Пристайко назвал сроки разведения сил в Петровском

Новости » Политика    29.10.2019 - 15:16
Пристайко назвал сроки разведения сил в Петровском
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Разведение в Петровском зависит от прекращения огня

Разведение сил в Петровском Донецкой области начнется спустя семь дней режима тишины. Об этом в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, разведение в Петровском начнется, как только наступит седьмой день прекращения огня.

"Сейчас нет…к сожалению, обстрелы были… Если мы в Золотом разведем сегодня-завтра-послезавтра, мы сможем перейти к Петровскому, когда наступит седьмой день … и вопрос Петровского будет закрыт", - отметил Пристайко.

Он также назвал реальной перспективу встречи в нормандском формате до конца ноября. При этом переговоры могут пройти и через 7-10 дней после разведения сил в Петровском.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после завершения разведения сил на Донбассе состоится встреча в нормандском формате. По его словам, это последний блок перед нормандским саммитом.

Отметим, президент Владимир Зеленский уже отреагировал на разведение сил в Золотом.

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Новости Украины ДонбассВадим ПристайкоРазведение сил
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