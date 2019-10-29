В РНБО заявили про підтримку розведення сил жителями Петрівського

Фото: Сергій Сивохо (facebook.com/sivokho)

Розведення сил у Петрівському буде наступним етапом

Мешканці Петрівського Донецької області підтримують розведення сил на даній ділянці, яке має відбутися після Золотого. Про це в кулуарах інвестиційного форуму в Маріуполі заявив радник голови Ради національної безпеки і оборони України Сергій Сивохо, передає hromadske.

За його словами, місцеві жителі підтримують розведення сил в Петрівського.

"Ми вчора були в Петрівському. Постійно звідусіль ми чули одне - люди хочуть розведення військ, люди хочуть миру. Це люди, які живуть там, вони не приїхали туди", - зазначив Сивохо.

Сергій Сівохо: Ми вчора були в Петрівському. Постійно звідусіль ми чули одне – люди хочуть розведення військ, люди хочуть миру. Це люди, які живуть там, вони не приїхали pic.twitter.com/3TTdpSlp89 — hromadske (@HromadskeUA) October 29, 2019

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко назвав терміни розведення сил в Петрівському. За його словами, розведення на даній ділянці почнеться через сім днів режиму тиші.

"Зараз немає...на жаль, обстріли були... Якщо ми в Золотому розведемо сьогодні-завтра-післязавтра, ми зможемо перейти до Петрівського, коли настане сьомий день ... і питання Петрівського буде закрито", - зазначив Пристайко.

Відзначимо, сьогодні в 12:00 розпочалося розведення сил в Золотому Луганської області. Президент Володимир Зеленський вже відреагував на ці новини.