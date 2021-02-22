В СНБО заявили о новом механизме атак российских хакеров

Отмечается, что атаки осуществлялись на сайты Службы безопасности Украины, СНБО, ресурсы других государственных учреждений и стратегических предприятий.

Установлено, что источником этих скоординированных атак были IP-адреса, принадлежащие определенным российским сетям обмена трафиком.

В СНБО сообщили, что во время атаки уязвимые веб-серверы госорганов инфицируются вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDOS-атак на другие ресурсы.

"При этом системы безопасности интернет-провайдеров определяют скомпрометированные веб-серверы как источник атак, и начинают блокировать их работу путем автоматического внесения в "черные списки". Таким образом, даже после окончания фазы DDoS атакованные сайты остаются недоступными для пользователей", - говорится в сообщении.