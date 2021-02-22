В РНБО заявили про новий механізм атаки російських хакерів

Наголошується, що атаки здійснювалися на сайти Служби безпеки України, РНБО, ресурси інших державних установ і стратегічних підприємств.

Встановлено, що джерелом цих скоординованих атак були IP-адреси, що належать певним російським мережам обміну трафіком.

В РНБО повідомили, що під час атаки вразливі веб-сервери держорганів інфікуються вірусом, який приховано робить їх елементом бот-мережі, яка використовується для DDOS-атак на інші ресурси.

"При цьому системи безпеки інтернет-провайдерів визначають скомпрометовані веб-сервери як джерело атак, і починають блокувати їх роботу шляхом автоматичного внесення в "чорні списки". Таким чином, навіть після закінчення фази DDoS атаковані сайти залишаються недоступними для користувачів", - йдеться в повідомленні.