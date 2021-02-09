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В Украине создадут резервное хранилище госданных на случай кибератаки

Новина українською → Украина, Вторник 09 февраля 2021 16:48
В Украине создадут резервное хранилище госданных на случай кибератаки Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине создадут Национальный центр бронирования государственных информресурсов. Кабинет министров одобрил соответствующее постановление.

Об этом сообщает правительственный портал.

"В условиях гибридной войны вероятность киберугроз и киберинцидентов намного выше, а потому вопрос предотвращения или уменьшения подобных рисков является приоритетной задачей. Резервируя государственные данные, мы предотвратим потерю этих данных или попытики их получить", - пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Создание центра поможет урегулировать хранение государственных данных.

"Должным образом будет функционировать так называемое хранилище для резервного хранения всех документов, данных госзначения. И в случае удаления или повреждения с ресурса можно будет восстановить все необходимое", - пояснил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь.

Наццентр будет обеспечивать:

  • непрерывность работы государственных информационных ресурсов, резервного копирования информации;
  • надежное функционирование серверов, системы хранения данных и контроль за статистическими данными работы физической защиты объектов, системы управления и мониторинга.

Напомним, ранее стало известно, что министерство планирует перевести в цифру многие государственные услуги и реестры. В связи с этим произойдет сокращение чиновников.

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