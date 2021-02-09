В Украине создадут резервное хранилище госданных на случай кибератаки

"В условиях гибридной войны вероятность киберугроз и киберинцидентов намного выше, а потому вопрос предотвращения или уменьшения подобных рисков является приоритетной задачей. Резервируя государственные данные, мы предотвратим потерю этих данных или попытики их получить", - пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Создание центра поможет урегулировать хранение государственных данных.

"Должным образом будет функционировать так называемое хранилище для резервного хранения всех документов, данных госзначения. И в случае удаления или повреждения с ресурса можно будет восстановить все необходимое", - пояснил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь.

Наццентр будет обеспечивать: