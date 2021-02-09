В Украине создадут резервное хранилище госданных на случай кибератаки
В Украине создадут Национальный центр бронирования государственных информресурсов. Кабинет министров одобрил соответствующее постановление.
"В условиях гибридной войны вероятность киберугроз и киберинцидентов намного выше, а потому вопрос предотвращения или уменьшения подобных рисков является приоритетной задачей. Резервируя государственные данные, мы предотвратим потерю этих данных или попытики их получить", - пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Создание центра поможет урегулировать хранение государственных данных.
"Должным образом будет функционировать так называемое хранилище для резервного хранения всех документов, данных госзначения. И в случае удаления или повреждения с ресурса можно будет восстановить все необходимое", - пояснил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь.
Наццентр будет обеспечивать:
- непрерывность работы государственных информационных ресурсов, резервного копирования информации;
- надежное функционирование серверов, системы хранения данных и контроль за статистическими данными работы физической защиты объектов, системы управления и мониторинга.
Напомним, ранее стало известно, что министерство планирует перевести в цифру многие государственные услуги и реестры. В связи с этим произойдет сокращение чиновников.