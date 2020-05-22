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У РНБО заявили про необхідність посилення кібербезпеки України

Новини » Політика     22.05.2020 - 21:14
У РНБО заявили про необхідність посилення кібербезпеки України
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

В РНБО розробили комплекс заходів для покращення захисту державних ресурсів

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов наголосив на необхідності покращення кібербезпеки України. Данілов додав, що кіберзахист є важливою складовою для цифрової трансформації країни.

Про це повідомляє прес-служба РНБО України.

За словами Данілова, наразі в Україні існує потреба в посиленні кіберзахисту державних ресурсів та персональних даних українців. Він наголосив, що кіберзахист персональних даних є пріоритетом державної політики.

"Ситуацію ускладнює необхідність роботи державних органів в умовах віддаленого доступу у період протистояння усього світу загрозі, пов’язаній із поширенням коронавірусу", - пояснив секретар РНБО.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки розробили комплекс заходів для покращення стану захищеності державних інформаційних ресурсів, посилення захисту персональних даних громадян від витоків, а також удосконалення нормативно-правової бази у сфері кібербезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила всесвітньовідомого хакера, який викрав персональні дані жителів США та країн Європейського союзу. Минулого року кіберзловмисник опублікував понад 700 млн адрес електронних скриньок та понад 20 млн паролів.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України РНБОкибербезопасность
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