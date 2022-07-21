СНБО запустил систему отслеживания поставок западных вооружений в Украину

Данная система позволит контролировать поставки вооружений и будет отображать их статус, например, готовность к отгрузке, доставку или получение ВСУ. Также предусмотрена возможность расчета поставок боеприпасов и мониторинга выполнения планов.

"Система абсолютно закрыта. К ней имеет доступ только военно-политическая верхушка нашего государства. Однако благодаря ей мы знаем, что ни одна пуля из поставок никуда не исчезла", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Модуль интегрирован с порталом системы "СОТА" для отслеживания ситуации на линии боевых действий, мониторинга размещения сил противника, ракетных ударов и так далее.

Отметим, информационно-аналитическая система Главного ситуационного центра страны "СОТА" работает с big data, обеспечивает хранение, сочетание и анализ данных из разных источников.