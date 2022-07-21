UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СНБО запустил систему отслеживания поставок западных вооружений в Украину

Фото: информационная система "СОТА" (rnbo.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вместе с Министерством обороны запустил новый модуль информационно-аналитической системы "СОТА" для отслеживания поставок западных вооружений.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Данная система позволит контролировать поставки вооружений и будет отображать их статус, например, готовность к отгрузке, доставку или получение ВСУ. Также предусмотрена возможность расчета поставок боеприпасов и мониторинга выполнения планов.

"Система абсолютно закрыта. К ней имеет доступ только военно-политическая верхушка нашего государства. Однако благодаря ей мы знаем, что ни одна пуля из поставок никуда не исчезла", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Модуль интегрирован с порталом системы "СОТА" для отслеживания ситуации на линии боевых действий, мониторинга размещения сил противника, ракетных ударов и так далее.

Отметим, информационно-аналитическая система Главного ситуационного центра страны "СОТА" работает с big data, обеспечивает хранение, сочетание и анализ данных из разных источников.

Отметим, ранее Верховная рада создала комиссию для мониторинга получения и использования вооружений и другой материально-технической помощи от западных партнеров.

Напомним, в прошлом году на базе системы "СОТА" реализовали онлайн-карту использования недр Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОВойна России против Украины