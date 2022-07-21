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РНБО запустила систему відстеження поставок західних озброєнь до України

Фото: інформаційна система "СОТА" (rnbo.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський

Апарат Ради національної безпеки і оборони (РНБО) разом з Міністерством оборони запустив новий модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА" для відстеження поставок західних озброєнь.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Дана система дозволить контролювати поставки озброєнь і буде відображати їх статус, наприклад, готовність до відвантаження, доставку або отримання ЗСУ. Також передбачена можливість розрахунку поставок боєприпасів і моніторингу виконання планів.

"Система абсолютно закрита. До неї має доступ тільки військово-політична верхівка нашої держави. Однак завдяки ній ми знаємо, що жодна куля з поставок нікуди не зникла", - відзначив секретар РНБО Олексій Данілов.

Модуль інтегровано з порталом системи "СОТА" для відстеження ситуації на лінії бойових дій, моніторингу розміщення сил противника, ракетних ударів і так далі.

Зазначимо, інформаційно-аналітична система Головного ситуаційного центру країни "СОТА" працює з big data, забезпечує зберігання, поєднання та аналіз даних з різних джерел.

Зазначимо, раніше Верховна рада створила комісію для моніторингу отримання та використання озброєнь та іншої матеріально-технічної допомоги від західних партнерів.

Нагадаємо, минулого року на базі системи "СОТА" реалізовали онлайн-карту використання надр України.

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