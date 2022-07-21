РНБО запустила систему відстеження поставок західних озброєнь до України

Апарат Ради національної безпеки і оборони (РНБО) разом з Міністерством оборони запустив новий модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА" для відстеження поставок західних озброєнь.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Дана система дозволить контролювати поставки озброєнь і буде відображати їх статус, наприклад, готовність до відвантаження, доставку або отримання ЗСУ. Також передбачена можливість розрахунку поставок боєприпасів і моніторингу виконання планів.
"Система абсолютно закрита. До неї має доступ тільки військово-політична верхівка нашої держави. Однак завдяки ній ми знаємо, що жодна куля з поставок нікуди не зникла", - відзначив секретар РНБО Олексій Данілов.
Модуль інтегровано з порталом системи "СОТА" для відстеження ситуації на лінії бойових дій, моніторингу розміщення сил противника, ракетних ударів і так далі.
Зазначимо, інформаційно-аналітична система Головного ситуаційного центру країни "СОТА" працює з big data, забезпечує зберігання, поєднання та аналіз даних з різних джерел.
Зазначимо, раніше Верховна рада створила комісію для моніторингу отримання та використання озброєнь та іншої матеріально-технічної допомоги від західних партнерів.
Нагадаємо, минулого року на базі системи "СОТА" реалізовали онлайн-карту використання надр України.
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