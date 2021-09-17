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СНБО запустил систему мониторинга олигархов

Автор: Сергей Новиков

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Аппарату СНБО была поставлена задача разработать систему мониторинга, и у нас сегодня был отчет о том, что в Аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационно-аналитическая система, которая имеет систему третьего класса наивысшего уровня сложности. Она сможет осуществлять мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной раде должны быть под системой нашего мониторинга", - отметил Данилов.

По его словам, эта система может работать с открытыми документами, для служебного пользования и секретными.

"Таких систем в нашей стране почти нет. Это первая система с такой защитой. Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде закона, мы сразу могли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами поставит законодатель", - добавил Данилов.

Напомним, сегодня парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел законопроект об олигархах, его рекомендовали принять во втором чтении.

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СНБОАлексей Данилов