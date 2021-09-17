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РНБО запустила систему моніторингу олігархів

Автор: Сергей Новиков

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) вже запустила систему моніторингу олігархів. Її розробка була необхідна в рамках закону про олігархів, який готується до другого читання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Апарату РНБО було поставлено ​​завдання розробити систему моніторингу, і у нас сьогодні був звіт про те, що в Апараті РНБО розроблена і введена в експлуатацію в серпні 2021 року сучасна інформаційно-аналітична система, яка має систему третього класу найвищого рівня складності. Вона зможе здійснювати моніторинг усіх тих людей, які після прийняття закону про олігархів у Верховній раді повинні бути під системою нашого моніторингу ", - зазначив Данілов.

За його словами, ця система може працювати з відкритими документами, для службового користування і секретними.

"Таких систем в нашій країні майже немає. Це перша система з таким захистом. Вона побудована таким чином, щоб у разі прийняття у Верховній раді закону, ми відразу могли відреагувати на всі ті питання, які перед нами поставить законодавець", - додав Данілов.

Нагадаємо, сьогодні парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув законопроект про олігархів, його рекомендували прийняти в другому читанні.

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РНБООлексій Данілов