СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против телеканала "НАШ". Ограничения вводятся на пять лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Введены санкции и ограничения против компании "Наша Прага", против компании "НАШ 24", "НАШ 365" и компании, которая непосредственно является владельцем всех этих компаний, которая находится на Кипре, в городе Лимассол, Proteas House", - отметил Данилов.
Он также уточнил, что санкции вводятся сроком на пять лет.
Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на информированный источник сообщало, что СНБО будет рассматривать санкции против телеканала "НАШ". В январе источники сообщали, что СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на этом телеканале.
При этом лично против владельца телеканала Евгения Мураева ограничения на данный момент не готовятся.
До этого Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пытался через суд аннулировать лицензию телеканала "НАШ".