ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

РНБО ввела санкції проти проти 12 представників криміналітету

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 18 червня 2021 19:47
РНБО ввела санкції проти проти 12 представників криміналітету Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада нацбезпеки і оборони України (РНБО) на засіданні 18 червня прийняла рішення ввести санкції проти ще 12 представників кримінальної спільноти. Також РНБО перевірить трьох осіб, які раніше потрапили до санкційних списків злодіїв у законі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Прийнято рішення про введення санкцій ще проти 12 осіб, які перебувають у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу" - написав глава держави в Telegram-каналі, коментуючи підсумки засідання РНБО.

"Наводимо порядок! Гарних вихідних!"- побажав наприкінці Зеленський.

Нагадаємо, в середині травня РНБО ввела санкції проти кримінальних авторитетів і "злодіїв у законі".

Зазначимо, особи, які потрапили під санкції РНБО, почали подавати до суду на президента Володимира Зеленського. Вже відомо щонайменше про 12 позовів від імені "кримінальних авторитетів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський РНБО Санкції
NEWS
Абітурієнти з ОРДЛО можуть уникнути покарання за в'їзд з Росії: прикордонники назвали умову
Абітурієнти з ОРДЛО можуть уникнути покарання за в'їзд з Росії: прикордонники назвали умову
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами