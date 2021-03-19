СНБО ввел санкции против Януковича, Курченко и правоохранителей-предателей: список

Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.
Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Санкции ввели по представлению Кабмина и СБУ. Санкции наложили на правоохранителей, которые изменили присяге и сейчас работают в оккупированном Крыму и на Донбассе, а также на бывших чиновников. Против этих людей были наложены максимальные санкции.
Как рассказал секретарь СНБО, в санкционном списке, кроме бывших президента и премьера, оказались:
"Часть из этих людей, которые были гражданами Украины, подавляющее большинство - 99%, уже являются гражданами Российской Федерации", - заявил он.
Напомним, СНБО сегодня объявила санкции против компаний из сферы пользования недрами.
Добавим, в начале марта Украина наложила санкции на экс-министра внутренних дел и экс-главу СБУ. Под санкции попал еще ряд военных, предавших Украину.