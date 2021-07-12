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В СНБО не видят угрозы боевых действий на Донбассе перед Днем Независимости

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Киев, Понедельник 12 июля 2021 16:58
В СНБО не видят угрозы боевых действий на Донбассе перед Днем Независимости Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Алексей Данилов не видит угрозы активизации боевых действий на Донбассе. В том числе перед Днем Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его на брифинг.

"Что касается активных военных действий, ничего не могу сказать. Мы сейчас не наблюдаем того, что они должны готовиться ко Дню Независимости. Вы знаете, что у нас ситуация на территориях Донецкой и Луганской областей, которые на сегодня оккупированы Российской Федерацией, непростая, сложная", - отметил Данилов.

По его словам, в прошлом году было меньше обстрелов, а в этом на Донбассе продолжают работать снайперские группы и гибнут украинские военные.

"Мы бы очень хотели бы, чтобы россияне убрались с нашей территории, забрали свои войска и это закончилось бы. Но это решение может принять только Путин лично, как и принимал решения на первых этапах", - добавил Данилов.

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СНБО Российская Федерация Донбасс День независимости Украины Алексей Данилов
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