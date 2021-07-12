В СНБО не видят угрозы боевых действий на Донбассе перед Днем Независимости

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Алексей Данилов не видит угрозы активизации боевых действий на Донбассе. В том числе перед Днем Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его на брифинг .

"Что касается активных военных действий, ничего не могу сказать. Мы сейчас не наблюдаем того, что они должны готовиться ко Дню Независимости. Вы знаете, что у нас ситуация на территориях Донецкой и Луганской областей, которые на сегодня оккупированы Российской Федерацией, непростая, сложная", - отметил Данилов.

По его словам, в прошлом году было меньше обстрелов, а в этом на Донбассе продолжают работать снайперские группы и гибнут украинские военные.

"Мы бы очень хотели бы, чтобы россияне убрались с нашей территории, забрали свои войска и это закончилось бы. Но это решение может принять только Путин лично, как и принимал решения на первых этапах", - добавил Данилов.