В РНБО не бачать загрози бойових дій на Донбасі перед Днем Незалежності

Секретар Ради національної оборони і безпеки (РНБО) Олексій Данілов не бачить загрози активізації бойових дій на Донбасі. У тому числі перед Днем Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його на брифінг .

"Що стосується активних військових дій, нічого не можу сказати. Ми зараз не спостерігаємо того, що вони повинні готуватися до Дня Незалежності. Ви знаєте, що у нас ситуація на територіях Донецької та Луганської областей, які на сьогодні окуповані Російською Федерацією, непроста, складна", - зазначив Данілов.

За його словами, минулого року було менше обстрілів, а цього року на Донбасі продовжують працювати снайперські групи і гинуть українські військові.

"Ми б дуже хотіли б, щоб росіяни забралися з нашої території, забрали свої війська і це закінчилося б. Але це рішення може прийняти тільки Путін особисто, як і приймав рішення на перших етапах", - додав Данілов.