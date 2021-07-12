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В РНБО не бачать загрози бойових дій на Донбасі перед Днем Незалежності

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Київ, Понеділок 12 липня 2021 16:58
В РНБО не бачать загрози бойових дій на Донбасі перед Днем Незалежності Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної оборони і безпеки (РНБО) Олексій Данілов не бачить загрози активізації бойових дій на Донбасі. У тому числі перед Днем Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його на брифінг.

"Що стосується активних військових дій, нічого не можу сказати. Ми зараз не спостерігаємо того, що вони повинні готуватися до Дня Незалежності. Ви знаєте, що у нас ситуація на територіях Донецької та Луганської областей, які на сьогодні окуповані Російською Федерацією, непроста, складна", - зазначив Данілов.

За його словами, минулого року було менше обстрілів, а цього року на Донбасі продовжують працювати снайперські групи і гинуть українські військові.

"Ми б дуже хотіли б, щоб росіяни забралися з нашої території, забрали свої війська і це закінчилося б. Але це рішення може прийняти тільки Путін особисто, як і приймав рішення на перших етапах", - додав Данілов.

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РНБО Російська Федерація Донбас День независимости Украины Олексій Данілов
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