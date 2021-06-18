СНБО утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины

Совет национальной безопасности обороны (СНБО) утвердил на заседании 18 июня стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Среди основных направлений - приведение системы стандартизации и управления к нормам НАТО.

Об этом в ходе брифинга по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов .

"Первым вопросом был рассмотрен доклад вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского и утверждена стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины", - сказал он.

Стратегия разработана в рамках исполнения указа президента Украины Владимира Зеленского от 14 ентября 2020 года. В документе закладываются такие важные направления, как совершенствование системы стандартизации, унификации и управления продукции в соответствии со стандартами НАТО.

"Стратегия предусматривает создание агентства оборонных технологий и внедрение инновационных проектов, а также развитие технологий в соответствии с лучшими практиками, которые сегодня существуют в мире", - сказал секретарь СНБО.