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СНБО утвердил стратегию деоккупации Крыма. Она будет открытой 

Автор: РБК-Украина

На сегодняшнем заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) утвердили Стратегию деоккупации и реинтеграции в Украину оккупированного Крыма и Севастополя. Документ будет открыт для общественности.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Все смогут с ним (с документом, - ред.) в ближайшее время ознакомиться. Кроме того, мы решили на заседании СНБО, что Стратегия деоккупации Крыма будет иметь официальный перевод на английский язык, и все наши партнеры получат этот документ в ближайшее время", - отметил Данилов.

По его словам, работа над стратегией продолжалась более года с привлечением представителей многих институтов, в частности, Меджлиса крымскотатарского народа.

"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО поручили подготовить проект стратегии деоккупации Крыма.

Отметим, на этот год запланирован первый международный саммит Крымской платформы. Как заявили в МИД, эта платформа будет сосредоточена на пяти направлениях работы.

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