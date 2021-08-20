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СНБО утвердил концепцию национальной системы стойкости, - Данилов

Автор: Сергей Пышкин

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял сегодня концепцию национальной системы стойкости. Она позволит принимать адекватные решения в случае возникновения критических ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

"За 30 лет в Украине не существовало системы, которая позволяет нам по стандартам НАТО и по мировым стандартам реагировать на угрозы, которые существуют в стране. Этим документом вводится концепция, которая разрабатывалась в течение почти года", - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, в разработке документа принимали участие также и иностранные специалисты.

Концепция будет помогать Украине принимать правильные решения при возникновении критических ситуаций, которые могут произойти на местном, региональном и общегосударственном уровне.

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УкраинаСНБОАлексей Данилов