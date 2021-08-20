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РНБО затвердила концепцію національної системи стійкості, - Данілов

Автор: Сергій Пишкін

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила сьогодні концепцію національної системи стійкості. Вона дозволить приймати адекватні рішення в разі виникнення критичних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

"За 30 років в Україні не існувало системи, яка дозволяє нам за стандартами НАТО і за світовими стандартами реагувати на загрози, які існують у країні. Цим документом запроваджується концепція, яка розроблялася протягом майже року", - відзначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, в розробці документу брали участь також й іноземні фахівці.

Концепція допомагатиме Україні приймати правильні рішення під час виникнення критичних ситуацій, які можуть відбутися на місцевому, регіональному й загальнодержавному рівні.

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УкраїнаРНБООлексій Данілов