У СНБО есть три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране

У Украины есть три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и оборони (СНБО) Алексей Данилов в интервью изданию liga.net.

Украина также выясняет, кто был заинтересован в атаке на украинский самолет.

"У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие", - сказал он.

РБК-Украина писало, что на третий день после авиакатастрофы в Иране официальный Тегеран признал, что военные сбили самолет. В то же время высшее руководство страны настаивает, что трагедия произошла в результате "человеческой ошибки".

Напомним, глава Офиса президента, когда еще был помощником Владимира Зеленского, Андрей Ермак не исключал, что Иран мог сбить украинский самолет авиакомпании МАУ умышленно. По его словам, перед отправкой украинских экспертов в Иран рассматривалось несколько причин катастрофы, однако версия ракетного удара была одной из основных.

Для выяснения всех обстоятельств украинская комиссия продолжает работу в Иране.