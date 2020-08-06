РНБО про ситуацію з "Мотор Січ": розробки вчених є надбанням України

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

РНБО вживає всі можливі заходи для захисту національних інтересів України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відреагував на ситуацію, що склалася довкола підприємства "Мотор Січ". Він наголосив, що технології та розробки українських вчених в галузі авіабудування є інтелектуальним надбанням України.

Про це повідомляє РНБО на сторінці у Facebook.

Як заявив Данілов, РНБО за дорученням президента Володимира Зеленського вживає всіх необхідних заходів для захисту національних інтересів України та унеможливлення передачі в незаконний спосіб іншій державі українських оборонних технологій.

Крім того, з метою забезпечення національних інтересів у сфері авіадвигунобудування РНБО ухвалила рішення, у якому визначено конкретні завдання Кабміну та іншим державним органам.

Минулого року китайська компанія Skyrizon придбала 50% акцій українського підприємства "Мотор Січ". Китайська сторона, за даними підприємства, зобов'язалася інвестувати в завод 250 млн доларів. Продаж акцій "Мотор Січ" викликав обурення у США. Вашингтон стверджує, що підприємство сприятиме нарощуванню військових потужностей Китаю.

Сьогодні Зеленський закликав уряд здійснити оцінку впливу приватизації "Мотор Січ" на економічну безпеку країни, а також оцінити роботу стратегічних держпідприємств.

На заяву Зеленського вже відреагували в Антимонопольному комітеті; АМКУ оцінить продаж акцій "Мотор Січ" на відповідність конкурентному законодавству.