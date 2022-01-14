В СНБО считают, что за кибератакой на Украину стоит Россия

Как пояснил Данилов, сегодня есть только одна страна, которая может заниматься кибератаками против Украины.

"Это Российская Федерация", - сказал он, добавив, что сейчас идет расследование этой кибератаки.

Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.

"Они хотят, чтобы определенные процессы (в Украине - ред.) прекратили существование, потому что те институты, которые есть, они являются крайне важными для существования вообще системы государственного управления", - пояснил Данилов.