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В СНБО считают, что за кибератакой на Украину стоит Россия

Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на сегодняшнюю массовую кибератаку на государственные органы Украины. По его словам, за этим поступком стоит Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как пояснил Данилов, сегодня есть только одна страна, которая может заниматься кибератаками против Украины.

"Это Российская Федерация", - сказал он, добавив, что сейчас идет расследование этой кибератаки.

Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.

"Они хотят, чтобы определенные процессы (в Украине - ред.) прекратили существование, потому что те институты, которые есть, они являются крайне важными для существования вообще системы государственного управления", - пояснил Данилов.

Напомним, сегодня на государственные сайты Украины была осуществлена масштабная кибератака.

Как заявили в Госспецсвязи, эта кибератака стала самой мощной за последние четыре года.

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КибератакаСНБОАлексей Данилов