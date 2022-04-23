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В СНБО разоблачили фейк России о применении оружия массового поражения в Украине

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил о проведении Россией информационно-психологической операции по возможности применения оружия массового поражения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал центра.

По данным аналитиков, 23 апреля Минобороны РФ начало продвигать тезис о якобы подготовке Соединенными Штатами провокации для обвинения российских военных в применении химического, биологического или ядерного оружия в Украине. В российском ведомстве даже назвали "вероятные варианты провокаций":

  • химические и биологические объекты Харькова и Киева;
  • Запорожская АЭС;
  • хранилище радиоактивных отходов в Каменском.


"Подтверждением" своей версии Минобороны РФ является поставка в Украину антидотов ядовитых веществ. По мнению Центра противодействия дезинформации при СНБО, этот инфовброс является частью информационно-психологической операции России по нагнетанию паники среди украинцев и давления на международное сообщество для снижения уровня поддержки Украины.

К слову, в Киеве метрополитен будет иметь ограничения в работе во время воздушной тревоги.

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