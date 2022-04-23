У РНБО викрили фейк Росії про застосування зброї масового ураження в Україні

За даними аналітиків, 23 квітня Міноборони РФ почало просувати тезу про нібито підготовку Сполученими Штатами провокації для звинувачення російських військових у застосуванні хімічної, біологічної чи ядерної зброї в Україні. У російському відомств навіть назвали "найімовірніші варіанти провокацій":

хімічні та біологічні об'єкти Харкова та Києва;

Запорізька АЕС;

сховище радіоактивних відходів у Кам'янському.

"Підтвердженням" своєї версії Міноборони РФ є постачання до України антидотів отруйних речовин. На думку Центру протидії дезінформації при РНБО, це інфовкидання є частиною інформаційно-психологічної операції Росії з нагнітання паніки серед українців і тиску на міжнародну спільноту для зниження рівня підтримки України.