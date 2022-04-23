В Киеве во время воздушной тревоги движение по наземному участку метро будут приостанавливать
В Киеве во время воздушной тревоги движение по наземному участку метро будут приостанавливать
На время воздушной тревоги движение по наземному участку Красной линии будет приостанавливаться. Также не будут курсировать поезда зеленой линии через Южный мост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский метрополитен.
"Просим соблюдать правила военного положения и комендантского часа! Подземные станции метро продолжают работать как укрытие", - говорится в сообщении.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предостерег киевлян и гостей города относительно возможных провокаций в Пасхальную ночь.
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