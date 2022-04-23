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В Киеве во время воздушной тревоги движение по наземному участку метро будут приостанавливать

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Киев, Суббота 23 апреля 2022 14:10
В Киеве во время воздушной тревоги движение по наземному участку метро будут приостанавливать В Киеве во время воздушной тревоги движение по наземному участку метро будут приостанавливать
Автор: Евгений Прокопенко

На время воздушной тревоги движение по наземному участку Красной линии будет приостанавливаться. Также не будут курсировать поезда зеленой линии через Южный мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский метрополитен.

"Просим соблюдать правила военного положения и комендантского часа! Подземные станции метро продолжают работать как укрытие", - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предостерег киевлян и гостей города относительно возможных провокаций в Пасхальную ночь.

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