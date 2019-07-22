СНБО рассматривает введение санкций за выдачу паспортов РФ на Донбассе

В Украине рассматривают возможность введения национальных санкций на паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, сообщает "Интерфакс-Украина".

Данилюк на вопрос о том, готова ли Украина ввести национальные санкции за российскую паспортизацию Донбасса, ответил, что "конечно".

"Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", - сказал он.

Отметим, Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В МИД заявляли, что такие действия РФ являются вмешательством во внутренние дела Украины и серьезной угрозой безопасности по всему европейскому континенту. Министерство ожидает усиления санкций со стороны международных партнеров в отношении России.

Добавим, что ЕС планирует ввести новые санкции против РФ за непрерывное вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.