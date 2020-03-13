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СНБО рассматривает отмену верификации для пенсионеров с ОРДЛО, - Данилов

Новости » Политика     13.03.2020 - 16:03
СНБО рассматривает отмену верификации для пенсионеров с ОРДЛО, - Данилов
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Верификацию могут временно отменить в связи с запретом на въезд

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с карантином из-за коронавируса в Украине рассматривается вопрос отмены верификация для пенсионеров с оккупированного Донбасса. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по вопросам, связанными с поездками граждан Украины с оккупированных территорий, идет дискуссия.

"По вопросу верификации… в заседании СНБО объявлен перерыв. Этот вопрос будет рассматриваться во второй части. У нас очень жаркая дискуссия", - отметил Данилов.

Напомним, сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина запрещает въезд жителям оккупированного Донбасса. До этого он отметил, что в оккупированной Горловке якобы зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом. В самой самопровозглашенной "Донецкой народной республике" эти данные опровергают, заявляя, что в Горловке госпитализирована одна женщина с подозрением.

В то же время на брифинге на уточняющий вопрос Алексей Данилов подчеркнул, что информация о коронавирусе на Донбассе подтверждена украинской разведкой. Украинка вернулась из Китая и ехала из Москвы в микроавтобусе. Украинская сторона полагает, что другие пассажиры могли заразиться от нее.

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