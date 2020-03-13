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РНБО розглядає скасування верифікації для пенсіонерів з ОРДЛО, - Данілов

Новини » Політика     13.03.2020 - 16:03
РНБО розглядає скасування верифікації для пенсіонерів з ОРДЛО, - Данілов
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Верифікацію можуть тимчасово скасувати у зв'язку із забороною на в'їзд

На засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) у зв'язку з карантином через коронавірус в Україні розглядається питання скасування верифікація для пенсіонерів з окупованого Донбасу. Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, щодо питань, пов'язаних з поїздками громадян України з окупованих територій, йде дискусія.

"З питання верифікації... у засіданні РНБО оголошено перерву. Це питання буде розглядатися у другій частині. У нас дуже палка дискусія", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна забороняє в'їзд жителям окупованого Донбасу. До цього він зазначив, що в окупованій Горлівці нібито зафіксовано 12 випадків зараження коронавірусом. У самій самопроголошеній "Донецькій народній республіці" ці дані спростовують, заявляючи, що в Горлівці госпіталізовано одну жінку з підозрою.

У той же час на брифінгу на уточнююче запитання Олексій Данілов підкреслив, що інформація про коронавірус на Донбасі підтверджена української розвідкою. Українка повернулася з Китаю і їхала з Москви у мікроавтобусі. Українська сторона вважає, що інші пасажири могли заразитися від неї.

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