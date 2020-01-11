В СНБО рассказали, когда тела погибших в катастрофе самолета МАУ вернут в Украину

Фото: Александр Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас идентифицировано 30% тел погибших украинцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилов рассказал, когда тела погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" украинцев вернут домой. Об этом сообщает ВВС.

Указано, что тела погибших украинских граждан должны вернуть домой ориентировочно в конце января.

"Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину", - заявил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что сейчас 30% тел погибших украинцев уже идентифицированы.

Напомним, группа иранских демонстрантов требует отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в субботу, 11 января, после того, как Тегеран заявил, что его военные ошибочно сбили самолет "Международных авиалиний Украины".

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня Иран официально признал сбивание самолета МАУ.

Подчеркнем, Данилов также заявил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявления Ирана. Он отметил, что в Киев поступала информация от украинских экспертов из Тегерана. По его словам, именно наличие у Киева этих доказательств и публичные заявления о том, что среди основных версий является сбивание ракетой, и повлияли на изменение позиции Ирана.