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У РНБО розповіли, коли тіла загиблих у катастрофі літака МАУ повернуть до України

Новини » Політика     11.01.2020 - 18:56
У РНБО розповіли, коли тіла загиблих у катастрофі літака МАУ повернуть до України
Фото: Олександр Данилов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі ідентифіковано 30% тіл загиблих українців

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Данілов розповів, коли тіла загиблих у катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" українців повернуть додому. Про це повідомляє ВВС.

Вказано, що тіла загиблих українських громадян мають повернути додому орієнтовно у кінці січня.

"Орієнтовно 20-21 січня їх повернуть в Україну", - заявив секретар РНБО.

Він підкреслив, що наразі 30% тіл загиблих українців уже ідентифіковані.

Нагадаємо, група іранських демонстрантів вимагає відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї у суботу, 11 січня, після того, як Тегеран заявив, що його військові помилково збили літак "Міжнародних авіаліній України".

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні Іран офіційно визнав збиття літака МАУ.

Підкреслимо, Данілов також заявив, що українська сторона мала докази ракетного удару по літаку МАУ ще до заяви Ірану. Він зазначив, що до Києва надходила інформація від українських експертів з Тегерана. За його словами, саме наявність у Києва цих доказів і публічні заяви про те, що серед основних версій є збивання ракетою, і вплинули на зміну позиції Ірану.

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